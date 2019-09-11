Ізраїль завдав ударів у відповідь по сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Дві ракети були випущені по території Ізраїлю з сектора Газа. У свою чергу ізраїльські військові завдали удару у відповідь по 15 цілях руху ХАМАС. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Армії оборони Ізраїлю в Twitter.
Ізраїльські військово-повітряні сили атакували 15 цілей в секторі Газа, в тому числі збройові заводи і наступальний тунель, що належить ХАМАС, йдеться в повідомленні.
"Ізраїльська армія продовжить протидіяти спробам зашкодити цивільному населенню країни і вважає терористичну організацію (ХАМАС) відповідальною за те, що відбувається всередині і за межами сектора Газа", - заявили в Армії Ізраїлю, передає The Jerusalem Post.
Нагадаємо, з території сектора Газа випустили 5 ракет по Ізраїлю.