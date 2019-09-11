Израиль нанес ответные удары по сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Две ракеты были выпущены по территории Израиля из сектора Газа. В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям движения ХАМАС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Армии обороны Израиля в Twitter.
Израильские военно-воздушные силы атаковали 15 целей в секторе Газа, в том числе оружейные заводы и наступательный туннель, принадлежащий ХАМАС, говорится в сообщении.
"Израильская армия продолжит противодействовать попыткам навредить гражданскому населению страны и считает террористическую организацию (ХАМАС) ответственной за то, что происходит внутри и за пределами сектора Газа", — заявили в Армии Израиля, передает The Jerusalem Post.
Напомним, с территории сектора Газа выпустили 5 ракет по Израилю.