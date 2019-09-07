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З території сектора Газа випустили 5 ракет по Ізраїлю

З території сектора Газа випустили 5 ракет по Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. П’ять ракет були випущені в п’ятницю ввечері в бік Ізраїлю з території сектора Газа. Повідомлення про це опубліковано на сторінці прес-служби ізраїльської армії в Twitter, передає УНН.

За даними газети Haaretz, одна ракета впала на відкритій місцевості за межами міста Сдерот. Відзначається, що в результаті падіння снарядів сталася пожежа, жертв немає.

Танки і літаки ізраїльської армії вразили в суботу військові цілі палестинського руху ХАМАС в північній частині сектора Газа у відповідь на запуск ракет, повідомила армійська прес-служба.

“Раніше ракети були випущені з сектора Газа по ізраїльській території. Деякий час тому у відповідь на обстріл літальні апарати і танки армії Ізраїлю вразили кілька військових цілей ХАМАС в північній частині сектора Газа, включаючи спостережний пункт і військові позиції”, — йдеться в поширеному військовими заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Ізраїль: спала напруга пропуску громадян на кордоні

Раніше двоє палестинців загинули і більше 20 постраждали в зіткненнях з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні Гази.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відповів критикам після серії недавніх повітряних ударів по Близькому Сходу, відзначивши, що Ізраїль буде захищатися “будь-якими необхідними засобами”.

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