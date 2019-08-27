Нетаньягу: Ізраїль буде захищатися "будь-якими засобами"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відповів критикам після серії недавніх повітряних ударів по Близькому Сходу, відзначивши, що Ізраїль буде захищатися "будь-якими необхідними засобами". Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
"Іран працює на кількох фронтах, щоб здійснити смертоносні атаки на Державу Ізраїль. Ізраїль продовжуватиме захищати свою безпеку всіма необхідними засобами", - сказав Нетаньягу у відеозверненні, опублікованому в понеділок.
Нетаньягу також звинуватив Іран у продукуванні "терористичних атак".
Це сталося після повідомлень про нанесення ударів по іранських цілях і підтримуваних Іраном бійцях у Сирії, Іраку та Лівані.
У понеділок ізраїльський чиновник заявив, що деякі з атак були "не наші".
Ізраїльські військові рідко визнають операції в Сирії, але в суботу заявили, що завдали удару по декількох об'єктах і запобігли іранській атаці на Ізраїль "з використанням безпілотників-кілерів".