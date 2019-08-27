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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121437 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131978 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122576 просмотра

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Нетаньяху: Израиль будет защищаться "любыми средствами"

Нетаньяху: Израиль будет защищаться "любыми средствами"

Киев  •  УНН

 • 10680 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил критикам после серии недавних воздушных ударов по Ближнему Востоку, отметив, что Израиль будет защищаться "любыми необходимыми средствами". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

"Иран работает на нескольких фронтах, чтобы осуществить смертоносные атаки на Государство Израиль. Израиль будет продолжать защищать свою безопасность всеми необходимыми средствами", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в понедельник.

Нетаньяху также обвинил Иран в производстве "террористических атак".

Это произошло после сообщений о нанесении ударов по иранским целям и поддерживаемым Ираном бойцам в Сирии, Ираке и Ливане.

В понедельник израильский чиновник заявил, что некоторые из атак были "не наши".

Израильские военные редко признают операции в Сирии, но в субботу заявили, что нанесли удар по нескольким объектам и предотвратили иранскую атаку на Израиль "с использованием беспилотников-киллеров".

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