Нетаньяху: Израиль будет защищаться "любыми средствами"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил критикам после серии недавних воздушных ударов по Ближнему Востоку, отметив, что Израиль будет защищаться "любыми необходимыми средствами". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
"Иран работает на нескольких фронтах, чтобы осуществить смертоносные атаки на Государство Израиль. Израиль будет продолжать защищать свою безопасность всеми необходимыми средствами", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в понедельник.
Нетаньяху также обвинил Иран в производстве "террористических атак".
Это произошло после сообщений о нанесении ударов по иранским целям и поддерживаемым Ираном бойцам в Сирии, Ираке и Ливане.
В понедельник израильский чиновник заявил, что некоторые из атак были "не наши".
Израильские военные редко признают операции в Сирии, но в субботу заявили, что нанесли удар по нескольким объектам и предотвратили иранскую атаку на Израиль "с использованием беспилотников-киллеров".