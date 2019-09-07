С территории сектора Газа выпустили 5 ракет по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Пять ракет были выпущены в пятницу вечером в сторону Израиля с территории сектора Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице пресс-службы израильской армии в Twitter, передает УНН.
По данным газеты Haaretz, одна ракета упала на открытой местности за пределами города Сдерот. Отмечается, что в результате падения снарядов произошел пожар, жертв нет.
Танки и самолеты израильской армии поразили в субботу военные цели палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск ракет, сообщила армейская пресс-служба.
“Раньше ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Некоторое время назад в ответ на обстрел летательные аппараты и танки армии Израиля поразили несколько военных целей ХАМАС в северной части сектора Газа, включая наблюдательный пункт и военные позиции”, — говорится в распространенном военными заявлении.
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Ранее двое палестинцев погибли и более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе Газы.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил критикам после серии недавних воздушных ударов по Ближнему Востоку, отметив, что Израиль будет защищаться “любыми необходимыми средствами”.