Нетаньяху допустив початок війни в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що війна в секторі Газа може розпочатися до початку виборів в Ізраїлі, які пройдуть наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на UPI.
За словами Нетаньяху, війна в секторі Газу може початися в будь-який момент.
"Нетаньяху заявив в п'ятницю, що війна в секторі Газу може початися в будь-який момент, можливо ще до виборів в Ізраїлі на наступному тижні, на яких зокрема, будуть обирати главу уряду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС в секторі Газа.