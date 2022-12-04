Новый скандал в "Хлебном": как в заведениях обращаются с людьми, потерявшими дом

ukru
19:57 • 18965 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 31360 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 76583 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128192 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132438 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109988 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104011 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90605 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111033 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136235 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 87354 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 40474 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 81199 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

15:04 • 27129 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

15:36 • 21209 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228875 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259390 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197564 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202910 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238240 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 18993 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 87372 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116921 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119395 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126879 просмотра
Актуальное
Новый скандал в "Хлебном": как в заведениях обращаются с людьми, потерявшими дом

Новый скандал в "Хлебном": как в заведениях обращаются с людьми, потерявшими дом

Киев • УНН

 • 5441565 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В социальной сети Instagram киевлянка Анна поделилась историей, как в киевском кафе-кондитерской "Хлебный" поступили с женщиной, которая потеряла дом из-за войны, передает УНН.

Детали

Авторка публикации вместе с другом зашли в одно из киевских заведений сети “Хлебный”, где столкнулись с весьма неприятной картиной.

“В заведение зашла дама в возрасте. Классическая бабушка — чистые аккуратные вещи, правильная речь. Но видно, что ей нужна помощь. Как минимум — погреться”, — начала Анна, — к ней подошла официантка. По ее жестам стало понятным, что бабушки ничем не могут помочь и просят покинуть помещение”.

Анна с другом попросили у официантки приготовить сэндвич, чай и три ватрушки. Во время ожидания заказа молодые люди пообщались со старенькой. Из разговора стало понятно, что ее дом уничтожен взрывчатками. 85-летняя женщина из Черниговской области, а в Киев приехала просить восстановить жилье.

Жизнь сложилась так, что уже похоронила мужа и сына, поэтому живет с собакой и котом в поврежденном доме — без окон, крыша протекает. Воды нет, отопления тоже. Дом пострадал еще во время взрывов складов в Ичне.

По ее словам, несколько раз обращалась к местным властям за помощью, но реакции не дождалась.

Цитата

“Мы с бабой Женей (так она попросила ее называть) продолжили разговор. Она при своем уме, имеет два высших образования. Жена военного, но вдова. Говорит, до этого не нуждалась, ибо у нее были козы, и она обеспечивала себя от прибыли за продажу молочных продуктов. Однако недавно коз расстреляли и теперь она в отчаянии. Поэтому приехала просить о помощи”, — говорится в сообщении.

Их разговор прервала официантка, которая принесла заказ и наказала уйти с ресторана, чем показала "престиж" заведения.

Сейчас автор в своем Instagram объявила о сборе средств и гуманитарной помощи старушки, которую с помощью волонтеров отправит в ее село.

Предыдущий скандал

Сеть “Хлебный” уже неоднократно попадала в скандалы из-за недобросовестного отношения к своим работникам. В начале полномасштабной войны сотрудники кафе столкнулись с задержками и невыплатами заработных плат за февраль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anna Sergeeva (@sergeyeva.anna)

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы