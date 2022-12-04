Новый скандал в "Хлебном": как в заведениях обращаются с людьми, потерявшими дом

Детали

Авторка публикации вместе с другом зашли в одно из киевских заведений сети “Хлебный”, где столкнулись с весьма неприятной картиной.

“В заведение зашла дама в возрасте. Классическая бабушка — чистые аккуратные вещи, правильная речь. Но видно, что ей нужна помощь. Как минимум — погреться”, — начала Анна, — к ней подошла официантка. По ее жестам стало понятным, что бабушки ничем не могут помочь и просят покинуть помещение”.

Анна с другом попросили у официантки приготовить сэндвич, чай и три ватрушки. Во время ожидания заказа молодые люди пообщались со старенькой. Из разговора стало понятно, что ее дом уничтожен взрывчатками. 85-летняя женщина из Черниговской области, а в Киев приехала просить восстановить жилье.

Жизнь сложилась так, что уже похоронила мужа и сына, поэтому живет с собакой и котом в поврежденном доме — без окон, крыша протекает. Воды нет, отопления тоже. Дом пострадал еще во время взрывов складов в Ичне.

По ее словам, несколько раз обращалась к местным властям за помощью, но реакции не дождалась.

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“Мы с бабой Женей (так она попросила ее называть) продолжили разговор. Она при своем уме, имеет два высших образования. Жена военного, но вдова. Говорит, до этого не нуждалась, ибо у нее были козы, и она обеспечивала себя от прибыли за продажу молочных продуктов. Однако недавно коз расстреляли и теперь она в отчаянии. Поэтому приехала просить о помощи”, — говорится в сообщении.

Их разговор прервала официантка, которая принесла заказ и наказала уйти с ресторана, чем показала "престиж" заведения.

Сейчас автор в своем Instagram объявила о сборе средств и гуманитарной помощи старушки, которую с помощью волонтеров отправит в ее село.

Предыдущий скандал

Сеть “Хлебный” уже неоднократно попадала в скандалы из-за недобросовестного отношения к своим работникам. В начале полномасштабной войны сотрудники кафе столкнулись с задержками и невыплатами заработных плат за февраль.