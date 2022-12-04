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Новий скандал у "Хлібний": як у закладах поводяться з людьми, які втратили дім

Новий скандал у "Хлібний": як у закладах поводяться з людьми, які втратили дім

Київ • УНН

 • 5441571 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У соціальній мережі Instagram киянка Анна розмістила допис з історією, як у київському кафе-пекарні "Хлібний" повелися із жінкою, яка втратила дім через війну, передає УНН.

Деталі

Авторка допису разом із другом зайшли до одного із київських закладів мережі кафе-пекарень “Хлібний”, де зіткнулися із вельми неприємною картиною.

“У заклад зайшла пані у віці. Класична бабуся — чисті охайні речі, правильна мова. Але видно, що їй потрібна допомога. Як мінімум — погрітися”, — почала Анна, — до неї підійшла офіціантка. За її жестами стало зрозумілим, що бабусі нічим не можуть допомогти і просять залишили приміщення”.

Анна з другом попросили в офіціантки приготувати сендвіч, чай та три ватрушки. Під час очікування замовлення молоді люди поспілкувалися зі старенькою. З розмови стало зрозуміло, що її дім знищено вибухівками. 85-річна жінка з Чернігівщини, а в Київ приїхала просити відновити житло.

Життя склалося так, що вже поховала чоловіка і сина, тому живе з собакою і котом у пошкодженому будинку — без вікон, дах протікає. Води немає, опалення теж. Оселя постраждала ще під час вибухів складів у Ічні.

З її слів, кілька разів зверталась до місцевої влади за допомогою, але реакції не дочекалась.

Цитата

“Ми з бабою Женею (так вона попросила її називати) продовжили розмову. Вона при своєму розумі, має дві вищих освіти. Дружина військового, але вдова. Каже, до цього не бідувала, бо у неї були кози, і вона забезпечувала себе від прибутку за продаж молочних продуктів. Проте нещодавно її кіз розстріляли і тепер вона у розпачі. Тому приїхала просити про допомогу”, — йдеться у дописі.

Їх розмову перервала офіціантка, яка принесла замовлення та потребувала піти, чим показала "престиж" закладу.

Наразі авторка у своєму Instagram оголосила про збір коштів та гуманітарну допомогу старенькій, яку за допомогою волонтерів відправить у її село.

Попередній скандал

Мережа кав’ярень “Хлібний” вже неодноразово потрапляла у скандали через недобросовісне ставлення до своїх працівників. От і на початку повномасштабної війни співробітники кав’ярень стикнулися із затримками та невиплатами заробітних плат за лютий.

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Публикация от Anna Sergeeva (@sergeyeva.anna)

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