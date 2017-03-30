Новый сервисный центр МВД открыли в Хмельницкой

Новый сервисный центр МВД открывал представитель команды реформы, руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В центре гражданам предоставлять административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдачи и обмена водительских удостоверений, допуска к перевозке опасных грузов, а также другие услуги сервисных центров МВД. Осуществление замены водительского удостоверения отныне займет около 30 минут, а перерегистрация авто - 2:00.

"В центре работает электронная очередь, планшеты для оценки качества обслуживания, камеры видеонаблюдения. Обновления центров происходит по всей области. Весной новые центры появятся также в Хмельницком и Каменец-Подольском. Кроме этого, в Хмельницкой области начинает свою работу мобильный сервисный центр МВД, который будет предоставлять услуги по замене водительского удостоверения и регистрации авто в местах, где нет стационарных центров. Мы стараемся сделать государственный сервис везде удобным и комфортным", - отмечает В.Криклий.

Это уже 16 новый сервисный центр в Украине, а в течение года такие центры появятся по всей стране.

Как сообщал УНН, МВД усилило безопасность дипломатических представительств в Украине.