Новий сервісний центр МВС відкрили на Хмельниччині

Новий сервісний центр МВС відкривав представник команди реформи, керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

В центрі громадянам надаватимуть адміністративні послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія, допуску до перевезення небезпечних вантажів, а також інші послуги сервісних центрів МВС. Здійснення заміни посвідчення водія відтепер займе близько 30 хвилин, а перереєстрація авто — 2 години.

“У центрі працює електронна черга, планшети для оцінки якості обслуговування, камери відеоспостереження. Оновлення центрів відбувається по всій області. Навесні нові центри з’являться також у Хмельницькому та Кам’янці-Подільському. Окрім цього, у Хмельницькій області розпочинає свою роботу мобільний сервісний центр МВС, який надаватиме послуги з заміни посвідчення водія та реєстрації авто на місцях, де немає стаціонарних центрів. Ми намагаємося зробити державний сервіс скрізь зручним та комфортним” — зазначає В.Криклій.

Це вже 16 новий сервісний центр в Україні, а протягом року такі центри з’являться по всій країні.

Як повідомляв УНН, МВС посилило безпеку дипломатичних представництв в Україні.