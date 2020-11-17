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Новый секс-скандал "слуг" в Раде: в соцсетях появилось видео

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В украинском парламенте - новый секс-скандал. В соцсетях появилось видео, как один из народных депутатов, вероятно, пересылает другому видеозапись эротического характера. Видео этого инцидента появилось в Telegram-канале "ТК Медиа", а также его распространил бывший народный депутат, политик Игорь Мосийчук, передает УНН.

Так, речь идет вроде бы о народном депутате Украины от партии “Слуга народа” Анатолии Драбовском, который во время перерыва в Раде отправил своему коллеге Олегу Тарасову видео с изображением полуобнаженной женщины.

Сообщается, что видео снял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Стоит отметить, что в самом видео видно мужчину, похожего на Драбовского. Также отсутствует информация о том, что именно нардеп Олег Тарасов был конечным получателем видеозаписи.

В прошлом году в Раде уже случился один секс-скандал, когда “слугу народа” Богдана Яременко “поймали” на интимной переписке.

Тогда нардепы уволили Яременко с должности председателя комитета, назначив на эту должность нардепа от фракции “Слуга народа” Александра Мережко.

Украинские Национальные Новости

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