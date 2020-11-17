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Новий секс-скандал "слуг" у Раді: в соцмережах з’явилось відео

Новий секс-скандал "слуг" у Раді: в соцмережах з’явилось відео

Київ • УНН

 • 72150 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. В українському парламенті — новий секс-скандал. У соцмережах з’явилось відео, як один з народних депутатів, ймовірно, пересилає іншому відеозапис еротичного характеру. Відео цього інціденту з’явилось в Telegram-каналі “ТК Медіа”, також його поширив колишній народний депутат, політик Ігор Мосійчук, передає УНН.

Так, мова йде начебто про народного депутата України від партії “Слуга народу” Анатолія Драбовського, який під час перерви в Раді відправив своєму колезі Олегу Тарасову відео із зображенням напівоголеної жінки.

Повідомляється, що відео зняв і передав TK Media журналіст Олексій Липовецький.

Варто зазначити, що на самому відео видно чоловіка, схожого на Драбовського. Також відсутня інформація про те, що саме нардеп Олег Тарасов був кінцевим отримувачем відеозапису.

Нагадаємо, минулого року в Раді вже трапився один секс-скандал, коли “Слугу народу” Богдана Яременка “спіймали” на інтимній переписці.

Тоді нардепи звільнили Яременка з посади голови комітету, призначивши на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Олександра Мережко.

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