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Новый рынок и двусторонние возможности: UBTA успешно завершила торговую миссию в ЮАР

Новый рынок и двусторонние возможности: UBTA успешно завершила торговую миссию в ЮАР

Киев  •  УНН

 • 32915 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) в составе украинской делегации успешно завершила торговую миссию в ЮАР (ЮАР), которая проходила в столице ЮАР Претории и портовом городе Дурбан. Миссия проводилась с 14 по 18 апреля в составе делегации во главе с торговым представителем Украины Тарасом Качкой и при участии председателя ГПСС Владиславы Магалецкой, команды UBTA, президента ТППУ Геннадия Чижикова и представителей украинского бизнеса, сообщает пресс-служба Ассоциации, передает УНН.

В общем, был проведен ряд ключевых встреч с высокопоставленными чиновниками ЮАР и местным бизнесом. Украинская делегация обсудила с директором Директората здоровья животных Министерства сельского хозяйства ЮАР Доктором Мпхо Маджей (Dr. Mpho Maja) сотрудничество с международными организациями (ВТО, Всемирная организация охраны здоровья животных (OIE), Международная Конвенция Защиты Растений (IPPC)), текущее состояние эпизоотической ситуации на территории Украины и возможность получения разрешений на экспорт определенных категорий агропродукции в Южную Африку.

Торговые представители Украины пообщались также с руководителями африканских миссий, аккредитованных в Южно-Африканской Республике, которые относятся к зоне ответственности посольства Украины в ЮАР. Встреча была посвящена обсуждению торговых амбиций украинского бизнеса не только по ЮАР, но и ряду потенциальных стран-партнеров (Замбия, Маврикий, Эсватини, Намибия).

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки, подобные миссии дают возможность представить инвестиционный потенциал страны и ее торговые амбиции, услышать требования к продукции, потенциально интересной для экспорта, а также наладить регулярный экономический диалог между странами. Это, в свою очередь, может создать интерес и к политическому диалогу.

Глава правления UBTA Дмитрий Лось подчеркнул важность встречи с потенциальными инвесторами. "И Южная Африка, и Украина - замечательные места для инвестиций, поэтому давайте начнем торговать", - отметил Дмитрий в комментарии южно-африканскому изданию iol.co.za.

В Дурбане, при поддержке команды UBTA и Дурбанской торгово-промышленной палаты, прошел бизнес-форум Doing Business with Ukraine, в котором приняла участие делегация во главе с Тарасом Качкой. На форуме были озвучены перспективные направления сотрудничества между странами, состоялось знакомство участников с деятельностью Ассоциации, а украинские компании (Кормотех, МХП, Prana Platinum, Voltage Group, AgroGroup Trading) заявили о себе и представили свои продуктовые портфели.

Владислава Магалецкая на своей странице в Facebook отметила высокую приоритетность проведенной торговой миссии: "Заинтересованность в сотрудничестве с Украиной очень большая - это чувствовалось очень четко. Причем речь шла не просто о торговле, но и об установлении тесных взаимоотношений в самых разных сферах. Агросектор является лишь одним из пазлов - речь идет о системном сотрудничестве, начиная от энергетики, заканчивая судостроением".

Представители ЮАР также выразили надежду уменьшить влияние пандемии COVID-19 на экономику страны. Министр экономического развития, туризма и экологических вопросов Рави Пиллэй отметил, что партнерство с Украиной сыграет решающую роль в этом: "Восстановление экономики является ключевой стратегической задачей, поскольку создание новых рабочих мест является приоритетом номер один в период пандемии коронавируса... Учитывая это и принимая во внимание большую ставку украинского правительства на аграрный сектор, наши две силы должны быть очень полезными друг для друга".

"Юго-африканские коллеги остались очень довольными торговой миссией. По окончании мы имели с ними разговор, в результате которого они согласились провести еще одну миссию и поднять ее на уровень государственных корпораций Южной Африки - это самый высокий уровень, который здесь существует", - резюмировал Дмитрий Лось.

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