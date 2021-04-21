Новий ринок та двосторонні можливості: UBTA успішно завершила торговельну місію до ПАР

Загалом, було проведено низку ключових зустрічей з високопосадовцями ПАР та місцевим бізнесом. Українська делегація обговорила з директором Директорату здоров’я тварин Міністерства сільського господарства ПАР Доктором Мпхо Маджею (Dr. Mpho Maja) співпрацю з міжнародними організаціями (СОТ, Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (OIE), Міжнародна Конвенція Захисту Рослин (IPPC)), поточний стан епізоотичної ситуації на території України та можливість отримання дозволів на експорт певних категорій агропродукції до Південної Африки.

Торгові представники України поспілкувались також з очільниками африканських місій, акредитованих у Південно-Африканській Республіці, які належать до зони відповідальності посольства України в ПАР. Зустріч була присвячена обговоренню торговельних амбіцій українського бізнесу не тільки щодо ПАР, але і низки потенційних країн-партнерів (Замбія, Маврикій, Есватіні, Намібія).

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки, подібні місії дають змогу презентувати інвестиційний потенціал країни та її торговельні амбіції, почути вимоги щодо продукції, потенційно цікавої для експорту, а також налагодити регулярний економічний діалог між країнами. Це, своєю чергою, може створити інтерес і до політичного діалогу.

Голова правління UBTA Дмитро Лось наголосив на важливості зустрічі з потенційними інвесторами. “І Південна Африка, і Україна — чудові місця для інвестицій, тому давайте почнемо торгувати”, — відзначив Дмитро у коментарі південно-африканському виданні iol.co.za.

У Дурбані, за підтримки команди UBTA та Дурбанської торгово-промислової палати, пройшов бізнес-форум Doing Business with Ukraine, в якому взяла участь делегація на чолі з Тарасом Качкою. На форумі були озвучені перспективні напрями співпраці між країнами, відбулося знайомство учасників з діяльністю Асоціації, а українські компанії (Кормотех, МХП, Prana Platinum, Voltage Group, AgroGroup Trading) заявили про себе та презентували свої продуктові портфелі.

Владислава Магалецька на своїй сторінці у Facebook відзначила високу пріоритетність проведеної торговельної місії: “Зацікавленість у співпраці із Україною дуже велика — це відчувалося дуже чітко. При чому мова йшла не просто про торгівлю, але й про встановлення тісних взаємовідносин у дуже різних сферах. Агросектор є лише одним із пазлів — мова йде про системне співробітництво, починаючи від енергетики, закінчуючи суднобудуванням”.

Представники ПАР також висловили сподівання зменшити вплив пандемії COVID-19 на економіку країни. Міністр економічного розвитку, туризму та екологічних питань Раві Піллей відзначив, що партнерство з Україною зіграє визначну роль у цьому: “Відновлення економіки є ключовим стратегічним завданням, оскільки створення нових робочих місць є пріоритетом номер один у період пандемії коронавірусу... З огляду на це та беручи до уваги велику ставку українського уряду на аграрний сектор, наші дві сили повинні бути дуже корисними один для одного”.

“Південно-африканські колеги залишились надзвичайно задоволеними торговельною місією. По закінченню ми мали з ними розмову, у результаті якої вони погодилися провести ще одну місію та підняти її на рівень державних корпорацій Південної Африки — це найвищий рівень, який тут існує”, — резюмував Дмитро Лось.