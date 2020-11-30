Новый год в условиях пандемии: в Харькове устроят ярмарку, празднований в новогоднюю ночь не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харькове устроят ярмарку с 19 декабря, но в новогоднюю ночь массовые празднования происходить не будут. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Харьковском городском совете.
"Согласно распоряжению городского головы от 26 октября 2020 года №68/1 "О праздновании встречи Нового 2021 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул", будут приняты меры по организации работы новогодней ярмарки на площади Свободы с 19 декабря 2020 года по 17 января 2021 года в соответствии с нормативно-правовыми актами. По информации Департамента культуры Харьковского городского совета, массовые празднования в новогоднюю ночь происходить не будут", - указано в ответе на запрос.
Напомним, во Львове в рамках празднования новогодних и рождественских праздников запланировано установление праздничной городской елки, проведение других мероприятий и публичных событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
На елку и празднование Нового года в столице потратят до 30 млн грн.
Добавим, в Украине на утро 30 ноября зафиксировано уже 732 625 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 345 149 человек, летальных исходов - 12 327. На сегодня болеет 375 149 человек. Прирост случаев заболевания за последние сутки - меньше 10 000, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.