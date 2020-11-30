Новий рік в умовах пандемії: у Харкові влаштують ярмарок, святкувань у новорічну ніч не буде

“Відповідно до розпорядження міського голови від 26 жовтня 2020 року №68/1 “Про святкування зустрічі Нового 2021 року, різдвяних свят та організацію відпочинку дітей у дні зимових шкільних канікул”, буде вжито заходів щодо організації роботи новорічного ярмарку на майдані Свободи з 19 грудня 2020 року по 17 січня 2021 року відповідно до нормативно-правових актів. За інформацією Департамент культури Харківської міської ради, масові святкування у новорічну ніч відбуватися не будуть”, - вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, у Львові в межах відзначення новорічних та різдвяних свят заплановане встановлення святкової міської ялинки, проведення інших заходів та публічних подій буде залежати від епідеміологічної ситуації.

На ялинку і святкування Нового року в столиці витратять до 30 млн грн.

Додамо, в Україні на ранок 30 листопада зафіксовано вже 732 625 захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало – 345 149 осіб, летальних випадків – 12 327. Наразі хворіє 375 149 осіб. Приріст випадків захворювання за останню добу - менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.