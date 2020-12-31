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Новый год по-украински: в Минкульте рассказали, что посмотреть и послушать накануне праздника

Киев • УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. На Новый год стоит поддержать украинский контент — посмотреть и послушать аутентичные мюзиклы и песни. Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

Новый год по-украински: в Минкульте рассказали, что посмотреть и послушать накануне праздника

“31 декабря обычно есть четкий алгоритм действий: наделать салатов, продумать программу, зажечь бенгальские огни, позвонить всем родным, а тех, кто рядом — обнять.

Еще один неотъемлемый пункт: включить то, что бы дарило нужное настроение. Новогодний фильм, концерт, подборки новогодней музыки. Для каждого список свой.

Сегодня же стоит поддерживать наш украинский контент. Например, из новых украинских мюзиклов это: „Гуцулка Ксеня“, „Ритм“ от Моnatik, „Рождественская история с Тиной Кароль“. Или включить Рождественское радио от Ровенской области туристической. Кстати, сейчас прекрасный период, когда отовсюду звучит наше культурное сокровище — „Щедрик“ авторства Николая Леонтовича”, — написал Александр Ткаченко.

Он отметил, что его можно часто услышать в разных вариациях в зарубежных рождественских фильмах, например, в фильме “Один дома” под названием Carol of the bells.

“Поэтому настраивайтесь на нужную атмосферу и с наступающим! Да пребудет с вами сила”, — добавил Ткаченко.

Напомним, как сохранить праздничное новогоднее настроение в условиях пандемии: советы психолога.

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