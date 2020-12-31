Новий рік по-українськи: у Мінкульті розповіли, що подивитись та послухати напередодні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. На Новий рік варто підтримати український контент — подивитись та послухати автентичні мюзикли та пісні. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.
“31 грудня зазвичай є чіткий алгоритм дій: наробити салатів, продумати програму, запалити бенгальські вогники, подзвонити усім рідним, а тих, хто поруч — обійняти.
Ще один невід’ємний пункт: увімкнути щось, що б дарувало потрібний настрій. Новорічний фільм, концерт, добірки новорічної музики. Для кожного список свій.
Сьогодні ж варто підтримувати наш український контент. Наприклад, із нових українських мюзиклів це: „Гуцулка Ксеня“, „Ритм“ від Моnatik, „Різдвяна історія з Тіною Кароль“. Або ж увімкнути Різдвяне радіо від Рівненщини туристичної. До речі, зараз прекрасний період, коли звідусіль звучить наш культурний скарб — „Щедрик“ авторства Миколи Леонтовича”, — написав Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що його можна часто почути в різних варіаціях у зарубіжних різдвяних фільмах, наприклад, у фільмі “Сам вдома” під назвою Carol of the bells.
“Тож налаштовуйтесь на потрібну атмосферу та з прийдешнім! Хай буде з вами сила”, — додав Ткаченко.
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