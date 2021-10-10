Новый рекорд: белорусско-польскую границу за сутки незаконно пытались пересечь 739 раз

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КИЕВ. 10 октября. УНН. За последние сутки белорусско-польскую границу за сутки незаконно пытались пересечь 739 раз. Об этом пишет УНН со ссылкой на NEXTA.

Детали

Известно, что задержано 6 нелегальных мигрантов, выходцев из Ирака. Остальные попытки пресечены.

За помощь нелегалам в пересечении границы задержано 15 человек.

Кроме того, польская пограничная служба опубликовала новое видео с границы: на нём видно, как белорусские “защитники рубежей” проходят мимо групп нелегальных мигрантов, не обращая на них никакого внимания.

Контекст

В начале августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД и Минобороны усилить охрану на южной и западной границах республики, чтобы не допустить ее пересечения нелегальными мигрантами. Он распорядился “закрыть каждый метр границы”, поскольку народ “должен чувствовать себя спокойно”.

Летом у границ Литвы, Польши и Беларуси резко возросло число нелегальных мигрантов. Это произошло после того, как Лукашенко объявил, что Минск не будет безвозмездно сдерживать их поток. Соответствующее заявление было сделано после введения Евросоюзом санкций из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. В ответ польские власти обвинили Минск в разжигании миграционного кризиса, в начале осени они также ввели режим чрезвычайного положения из-за растущего потока беженцев.

В конце сентября польские власти обнаружили на границе с Беларусью тела трех мигрантов. Власти страны организовали проверку.

Напомним

Белорусские пограничники обстреляли польских военных, патрулирующих границу

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