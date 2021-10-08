Польша заявила, что ее пограничников обстреляли из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Белорусские пограничники обстреляли польских военных, патрулирующих границу. Об этом сообщила пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Мишальска, передает ее слова издание Wydarzenia, пишет УНН.
Детали
“Патруль белорусских служб обстрелял солдат польской армии, патрулирующих вместе с нами границу. Вероятно, использовались холостые патроны”, — рассказала она, добавив, что никто не пострадал. Мишальска также допустила, что выстрелы были намеренными.
Контекст
В начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД и Минобороны усилить охрану на южной и западной границах республики, чтобы не допустить ее пересечения нелегальными мигрантами. Он распорядился “закрыть каждый метр границы”, поскольку народ “должен чувствовать себя спокойно”.
Летом у границ Литвы, Польши и Беларуси резко возросло число нелегальных мигрантов. Это произошло после того, как Лукашенко объявил, что Минск не будет безвозмездно сдерживать их поток. Соответствующее заявление было сделано после введения Евросоюзом санкций из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. В ответ польские власти обвинили Минск в разжигании миграционного кризиса, в начале осени они также ввели режим чрезвычайного положения из-за растущего потока беженцев.
В конце сентября польские власти обнаружили на границе с Беларусью тела трех мигрантов. Власти страны организовали проверку.