Польща заявила, що її прикордонників обстріляли з Білорусі

Деталі

“Патруль білоруських служб обстріляв солдатів польської армії, які патрулюють разом з нами кордон. Ймовірно, використовувалися холості патрони”, — розповіла вона, додавши, що ніхто не постраждав. Мішальска також допустила, що постріли були навмисними.

Контекст

На початку серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МВС і Міноборони посилити охорону на південному і західному кордонах республіки, щоб не допустити його перетину нелегальними мігрантами. Він розпорядився “закрити кожен метр кордону”, оскільки народ “повинен відчувати себе спокійно”.

Влітку біля кордонів Литви, Польщі та Білорусі різко зросла кількість нелегальних мігрантів. Це сталося після того, як Лукашенко оголосив, що Мінськ не буде безоплатно стримувати їхній потік. Відповідну заяву було зроблено після введення Євросоюзом санкцій через примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту. У відповідь польська влада звинуватила Мінськ у розпалюванні міграційного кризи, на початку осені вони також ввела режим надзвичайного стану через зростаючий потік біженців.

Наприкінці вересня польська влада виявила на кордоні з Білоруссю тіла трьох мігрантів. Влада країни організувала перевірку.