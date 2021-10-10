Новий рекорд: білорусько-польський кордон за добу незаконно намагалися перетнути 739 раз

Деталі

Відомо, що затримано 6 нелегальних мігрантів, вихідців з Іраку. Решта спроб були припинені.

За допомогу нелегалам в перетині кордону затримано 15 осіб.

Крім того, польська прикордонна служба опублікувала нове відео з кордону: на ньому видно, як білоруські "захисники рубежів" проходять повз групи нелегальних мігрантів, не звертаючи на них жодної уваги.

Контекст

На початку серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МВС і Міноборони посилити охорону на південному та західному рубіжах республіки, щоб не допустити їх перетину нелегальними мігрантами. Він розпорядився "закрити кожен метр кордону", оскільки народ "повинен відчувати себе спокійно".

Влітку біля кордонів Литви, Польщі та Білорусі різко зросла кількість нелегальних мігрантів. Це сталося після того, як Лукашенко оголосив, що Мінськ не буде безоплатно стримувати їх потік. Відповідну заяву було зроблено після введення Євросоюзом санкцій через примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту. У відповідь польська влада звинуватили Мінськ в розпалюванні міграційного кризи, на початку осені вони також ввели режим надзвичайного стану через зростаючий потік біженців.

В кінці вересня польська влада виявила на кордоні з Білоруссю тіла трьох мігрантів. Влада країни організувала перевірку.



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