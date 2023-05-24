Новый посол Китая прибыл в США и заявил, что отношения двух стран столкнулись с "серьезными проблемами"

Детали

Посол Се Фэн приземлился в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, где он сказал журналистам, что прибыл сюда, чтобы защитить интересы Китая.

"Я также являюсь посланником китайского народа, поэтому я прибыл сюда, чтобы активизировать китайско-американские обмены и сотрудничество", — добавил он.

"Си Цзиньпин выдвинул три принципа взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, которые являются фундаментальным и правильным путем для двух стран ладить друг с другом в новую эпоху", — написал он позже в Twitter.

"В настоящее время китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и проблемами. Мое назначение означает для меня не только честь, но и огромную ответственность. Мои коллеги и я будем выполнять свои обязанности и выполнять нашу миссию с усердием и стойкостью", — добавил он.

"Во время своего поста я с нетерпением жду возможности активно взаимодействовать с американцами из всех слоев общества, наблюдать за страной и узнавать о ней с близкого расстояния, а также изучать способы углубления наших обменов и сотрудничества", — написал Се.

США приветствовали прибытие Се, а официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что они "надеются на сотрудничество с назначенным послом и его командой".

"Мы по-прежнему привержены, как мы неоднократно заявляли, поддерживать каналы связи с КНР для ответственного управления конкуренцией", — сказал Миллер журналистам во время ежедневного брифинга для прессы.

Дополнение

59-летний Се — профессиональный дипломат, специализирующийся на американо-китайских отношениях, недавно занимал должность заместителя министра иностранных дел. Он сменил Цинь Гана, который в январе покинул Вашингтон, чтобы стать министром иностранных дел Китая.

Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние месяцы напряжённые, особенно после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года и инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом в феврале, в результате которого госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Китай.

Президент США Джо Байден в воскресенье предсказал "потепление" в отношениях между США и Китаем. Замечания Байдена прозвучали на пресс-конференции в Хиросиме, куда он отправился для участия в саммите лидеров G7.