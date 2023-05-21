Байден предостерег Китай от военных действий против Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент США Джо Байден предостерег Китай от военных действий против Тайваня в воскресенье, выступая перед прессой после саммита семи ведущих промышленно развитых демократий G7 в Хиросиме, Япония, пишет УНН.
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По его словам, не должно быть односторонних изменений в статус-кво в Тайваньском проливе.
"Среди большинства наших союзников существует четкое понимание того, что на самом деле, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ", - отметил Байден.
Он утверждал, что США будут продолжать проводить политику одного Китая, признавая Пекин законным правительством Китая.
Но Байден отметил, что ни Китай, ни Тайвань не смогут действовать самостоятельно. "Это должен быть взаимосогласованный результат".
США также не ожидают, что Тайвань самостоятельно провозгласит независимость, заявил президент США.
Относительно похолодания в отношениях с Пекином, Байден сказал, что "очень скоро начнётся оттепель", не предоставив дополнительных подробностей.
Контекст
Пекин считает демократическую островную республику частью Китая, а Тайвань имеет независимое правительство уже более 70 лет.
Отношения между Вашингтоном и Пекином осложнились после того, как США сбили китайский воздушный шар-шпион над своей территорией и последующей отмены визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
Блинкен сейчас пытается перенести визит, но Пекин, согласно сообщениям, не предпринимает никаких попыток установить контакт.
Комментарии президента США прозвучали после того, как Пекин чрезвычайно резко отреагировал на переговоры G7, обвинив собравшиеся в Японии страны в "очернении Китая и попытках вмешаться во внутренние дела других стран".
В настоящее время Япония председательствует в группе G7, в которую также входят США, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада.