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Новий посол Китаю прибув до США та заявив, що відносини двох країн стикнулись із "серйозними проблемами"

Новий посол Китаю прибув до США та заявив, що відносини двох країн стикнулись із "серйозними проблемами"

Київ • УНН

 • 712018 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Новий посол Китаю в США заявив, що китайсько-американські відносини стикаються з "серйозними труднощами та проблемами", зазначивши, що він прагне зміцнювати двосторонню співпрацю. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

Посол Се Фен приземлився в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку, де він сказав журналістам, що прибув сюди, щоб захистити інтереси Китаю.

"Я також є посланцем китайського народу, тому я прибув сюди, щоб активізувати китайсько-американські обміни та співпрацю", - додав він.

"Сі Цзіньпін висунув три принципи взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, які є фундаментальним і правильним шляхом для двох країн ладнати одна з одною в нову епоху", — написав він пізніше у Twitter.

"В даний час китайсько-американські відносини стикаються із серйозними труднощами та проблемами. Моє призначення означає для мене не лише честь, а й величезна відповідальність. Мої колеги і я виконуватимемо свої обов'язки і виконуватимемо нашу місію зі старанністю та стійкістю", - додав він.

"Під час свого посту я з нетерпінням чекаю на можливість активно взаємодіяти з американцями з усіх верств суспільства, спостерігати за країною і дізнаватися про неї з близької відстані, а також вивчати способи поглиблення наших обмінів і співпраці", — написав Се.

США вітали прибуття Се, а офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що вони "сподіваються на співпрацю з призначеним послом та його командою".

"Ми, як і раніше, віддані, як ми неодноразово заявляли, підтримувати канали зв'язку з КНР для відповідального управління конкуренцією", - сказав Міллер журналістам під час щоденного брифінгу для преси.

Доповнення

59-річний Се — професійний дипломат, який спеціалізується на американо-китайських відносинах, нещодавно обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. Він змінив Цінь Гана, який у січні залишив Вашингтон, щоб стати міністром закордонних справ Китаю.

Відносини між Вашингтоном та Пекіном останніми місяцями є напруженими, особливо після візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні минулого року та інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном у лютому, внаслідок якого держсекретар Ентоні Блінкен відклав запланований візит до Китаю.

Президент США Джо Байден у неділю передбачив "потепління" у відносинах між США та Китаєм. Зауваження Байдена пролунали на пресконференції у Хіросімі, куди він вирушив для участі у саміті лідерів G7.

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