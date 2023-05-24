Новий посол Китаю прибув до США та заявив, що відносини двох країн стикнулись із "серйозними проблемами"

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Посол Се Фен приземлився в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку, де він сказав журналістам, що прибув сюди, щоб захистити інтереси Китаю.

"Я також є посланцем китайського народу, тому я прибув сюди, щоб активізувати китайсько-американські обміни та співпрацю", - додав він.

"Сі Цзіньпін висунув три принципи взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, які є фундаментальним і правильним шляхом для двох країн ладнати одна з одною в нову епоху", — написав він пізніше у Twitter.

"В даний час китайсько-американські відносини стикаються із серйозними труднощами та проблемами. Моє призначення означає для мене не лише честь, а й величезна відповідальність. Мої колеги і я виконуватимемо свої обов'язки і виконуватимемо нашу місію зі старанністю та стійкістю", - додав він.

"Під час свого посту я з нетерпінням чекаю на можливість активно взаємодіяти з американцями з усіх верств суспільства, спостерігати за країною і дізнаватися про неї з близької відстані, а також вивчати способи поглиблення наших обмінів і співпраці", — написав Се.

США вітали прибуття Се, а офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що вони "сподіваються на співпрацю з призначеним послом та його командою".

"Ми, як і раніше, віддані, як ми неодноразово заявляли, підтримувати канали зв'язку з КНР для відповідального управління конкуренцією", - сказав Міллер журналістам під час щоденного брифінгу для преси.

Доповнення

59-річний Се — професійний дипломат, який спеціалізується на американо-китайських відносинах, нещодавно обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. Він змінив Цінь Гана, який у січні залишив Вашингтон, щоб стати міністром закордонних справ Китаю.

Відносини між Вашингтоном та Пекіном останніми місяцями є напруженими, особливо після візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні минулого року та інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном у лютому, внаслідок якого держсекретар Ентоні Блінкен відклав запланований візит до Китаю.

Президент США Джо Байден у неділю передбачив "потепління" у відносинах між США та Китаєм. Зауваження Байдена пролунали на пресконференції у Хіросімі, куди він вирушив для участі у саміті лідерів G7.