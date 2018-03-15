Новый пешеходный мост обрушился во Флориде, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами рухнул новый пешеходный мост, передает УНН со ссылкой на WTVJ.
В результате обрушения моста, по информации СМИ, несколько человек погибли и получили ранения.
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Мост, как отмечается в сообщении, рухнул полностью.
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Также известно не менее чем о пяти пострадавших, некоторые машины были насквозь проткнуты массивными кусками бетона.