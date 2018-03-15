Новий пішохідний міст обвалився у Флориді, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Поруч з кампусом Міжнародного університету Флориди в Майамі обвалився новий пішохідний міст, передає УНН із посиланням на WTVJ.
У результаті обвалення моста, за інформацією ЗМІ, кілька людей загинули і отримали поранення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Готель обвалився на Тайвані через потужний землетрус
Міст, як зазначено у повідомленні, обвалився повністю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пішохідний міст обвалився у Празі, є постраждалі
Також відомо не менше ніж про п'ять постраждалих, деякі машини були наскрізь проткнуті масивними шматками бетону.