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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Новый глава Минздрава Степанов сравнил эпидемию коронавируса с войной

Новый глава Минздрава Степанов сравнил эпидемию коронавируса с войной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов обнародовал свое первое обращение и назвал эпидемию коронавируса войной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

"Спасибо за поддержку каждому, кто понимает перед каким вызовом стоит Украины. Скажем прямо: в стране - война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально", говорится в заявлении.

В качестве доказательства своих слов министр сослался на мировой статистику. "С момента появления первых больных коронавирус и до отметки в 100 000 прошло два месяца. А от 300 000 до 400 000 - всего лишь три дня. Еще раз - три дня. И плюс 100 000 больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 000 инфицированных", говорится в сообщении.

Степанов считает, что сегодня политика отошла на второй план. "На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех", заметил министр.

По словам главы Минздрава, мир изменился. "Мы обязаны это понять. И должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию - армию медиков. Которые должны быть экипированы, защищены, организованы. И с оружием - всем необходимым оборудованием и медикаментами", подчеркнул министр.

Степанов отмечает, что действия МОЗ будут быстрыми и системными.

"И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинского. Не только во время эпидемии. Потом коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы" , говорится в его обращении.

Министр пообещал в режиме онлайн информировать о реальном положении вещей.

Напомним, 30 марта Рада назначила Степанова новым министром здравоохранения.

В Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19 , 13 человек умерли.

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