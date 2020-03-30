Новий очільник МОЗ Степанов порівняв епідемію коронавірусу з війною

"Дякую за підтримку кожному, хто розуміє перед яким викликом стоїть Україна. Скажемо прямо: в країні – війна. І не тільки на Сході. Ми всі опинилися в епіцентрі бойових дій – ворог уже біля дверей. Буквально", йдеться у зверненні.

Як доказ своїх слів міністр послався на світову статистику. "Від моменту появи перших хворих на коронавірус і до позначки у 100 тисяч пройшло два місяці. А від 300 до 400 тисяч – усього лише три дні. Ще раз – три дні. І плюс 100 тисяч хворих людей. А сьогодні ми вже говоримо про більш ніж 760 тисяч інфікованих", йдеться у повідомленні.

Степанов вважає, що сьогодні політика відійшла на другий план. "На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції. Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх", зауважив міністр.

За словами очільника МОЗ, світ змінився. "Ми зобов’язані це зрозуміти. І маємо розраховувати лише на власні сили та свою армію – армію медиків. Які мають бути екіпіровані, захищені, організовані. І зі зброєю – усім необхідним обладнанням та медикаментами", підкреслив міністр.

Степанов наголошує, що дії МОЗу будуть швидкими та системними.

"І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії. Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані", йдеться у його зверненні.

Міністр пообіцяв в режимі онлайн інформувати про реальний стан речей.

Нагадаємо, 30 березня Рада призначила Степанова новим міністром охорони здоров'я.

В Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли.