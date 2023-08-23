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Новый нардеп Тарарин принял присягу в ВР и присоединился к фракции "Слуга Народа"

Новый нардеп Тарарин принял присягу в ВР и присоединился к фракции "Слуга Народа"

Киев • УНН

 • 574630 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Новый народный депутат Николай Тарарин присоединился к фракции "Слуга Народа". Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.

Цитата

"К фракции "Слуга Народа" присоединился новый нардеп. Вместо Андрея Холодова присягу принял Николай Тарарин, который баллотировался в Верховную Раду под №147 в списке партии", - сообщила Палийчук.

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Добавим

Николай Тарарин – юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность.

По словам Палийчук, Тарарин в нашей команде "СН" с первых дней, как юрист помогал на президентских и парламентских выборах.

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