Новый нардеп Тарарин принял присягу в ВР и присоединился к фракции "Слуга Народа"

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"К фракции "Слуга Народа" присоединился новый нардеп. Вместо Андрея Холодова присягу принял Николай Тарарин, который баллотировался в Верховную Раду под №147 в списке партии", - сообщила Палийчук.

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Николай Тарарин – юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность.

По словам Палийчук, Тарарин в нашей команде "СН" с первых дней, как юрист помогал на президентских и парламентских выборах.