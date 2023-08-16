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Замість Холодова: ЦВК визнала Тараріна новим нардепом від "Слуги народу"

Замість Холодова: ЦВК визнала Тараріна новим нардепом від "Слуги народу"

Київ • УНН

 • 976606 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Центральна виборча комісія визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом від партії “Слуга народу”. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення ЦВК.

Повідомляється, що до Комісії надійшла постанова ВР від 9 серпня, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Цитата

«ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під №147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

Додамо

Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 147 у списку як безпартійний, обраний не був. Рух “Чесно” повідомляє, що на момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас, яка представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95". Тарарін, як повідомляє рух "Чесно", також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

Доповнення

У кінці липня народного депутата Андрія Холодова, який подав заяву про складання повноважень, виключення з партії "Слуга народу".

Перед цим навколо Андрія Холодова розгорнувся скандал, коли журналісти з'ясували, що народний обранець виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався, пів року не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував.

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