Новий нардеп Тарарін склав присягу у ВР і приєднався до фракції "Слуга Народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Новий народний депутат Микола Тарарін приєднався до фракції "Слуга Народу". Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.
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"До фракції "Слуга Народу" приєднався новий нардеп. Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії", - повідомила Палійчук.
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Додамо
Микола Тарарін – юрист, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність.
За словами Палійчук, Тарарін у нашій команді "СН" з перших днів, як юрист допомагав на президентських та парламентських виборах.