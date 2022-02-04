Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области: 4139 заболевших за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По данным на утро 4 января в Одесской области зафиксировано 4 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый большой показатель суточной заболеваемости за все время пандемии. По этому показателю регион вышел на первое место в стране, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Детали
За прошедшие сутки зафиксировано девять смертей от последствий пандемии. Случаев выздоровления - 45.
Отметим, что с начала текущей недели в регионе наблюдается сильный рост суточной заболеваемости.
По данным на 3 января в Одесской области зарегистрировано 2982 новых пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии вирус выявлен у 273895 жителей региона.
5757 человек скончались, 233 367 выздоровели.