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15 марта, 19:03 • 104104 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137508 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120029 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113794 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102888 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100479 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88934 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121381 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области: 4139 заболевших за сутки

Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области: 4139 заболевших за сутки

Киев • УНН

 • 10529 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. По данным на утро 4 января в Одесской области зафиксировано 4 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый большой показатель суточной заболеваемости за все время пандемии. По этому показателю регион вышел на первое место в стране, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

За прошедшие сутки зафиксировано девять смертей от последствий пандемии. Случаев выздоровления - 45.

Отметим, что с начала текущей недели в регионе наблюдается сильный рост суточной заболеваемости.

По данным на 3 января в Одесской области зарегистрировано 2982 новых пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии вирус выявлен у 273895 жителей региона.

5757 человек скончались, 233 367 выздоровели.

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