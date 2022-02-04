Новий коронавірусний антирекорд на Одещині: 4139 хворих за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. За даними на ранок 4 лютого в Одеській області зафіксовано 4 136 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Це найбільший показник добової захворюваності за час пандемії. За цим показником регіон вийшов на перше місце у країні, повідомляє УНН із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Деталі
Минулої доби зафіксовано дев'ять смертей від наслідків пандемії. Випадків одужання – 45.
Зазначимо, що з початку цього тижня у регіоні зафіксували сильне зростання добової захворюваності.
Станом на 3 січня в Одеській області зареєстрували 2982 нових пацієнтів із COVID-19. Всього з початку пандемії вірус виявлено у 273 895 жителів регіону.
5757 людей померли, 233 367 одужали.