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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 50761 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Новий коронавірусний антирекорд на Одещині: 4139 хворих за добу

Новий коронавірусний антирекорд на Одещині: 4139 хворих за добу

Київ • УНН

 • 10530 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. За даними на ранок 4 лютого в Одеській області зафіксовано 4 136 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Це найбільший показник добової захворюваності за час пандемії. За цим показником регіон вийшов на перше місце у країні, повідомляє УНН із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Деталі

Минулої доби зафіксовано дев'ять смертей від наслідків пандемії. Випадків одужання – 45.

Зазначимо, що з початку цього тижня у регіоні зафіксували сильне зростання добової захворюваності. 

Станом на 3 січня в Одеській області зареєстрували 2982 нових пацієнтів із COVID-19. Всього з початку пандемії вірус виявлено у 273 895 жителів регіону.

5757 людей померли, 233 367 одужали.

Українські Національні Новини

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