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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111497 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137687 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине, информирует УНН.

“Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы”, — заявил он.

По его словам, сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктором Муженко, который был уволен новым украинским президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ приверженность в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Как стало известно ранее, председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым.

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