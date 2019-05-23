Новий головком НАТО заявив про плани розширити військову підтримку України

КИЇВ. 23 травня. УНН. Новий головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Волтерс, який був призначений на цю посаду на початку травня, на прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу заявив, що НАТО буде і далі надавати військову підтримку Україні, інформує УНН.