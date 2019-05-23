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Новий головком НАТО заявив про плани розширити військову підтримку України

Новий головком НАТО заявив про плани розширити військову підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Новий головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Волтерс, який був призначений на цю посаду на початку травня, на прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу заявив, що НАТО буде і далі надавати військову підтримку Україні, інформує УНН.

“Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво в сфері навчання, яке у нас було в останні роки”, — заявив він.

За його словами, співпраця з Києвом триватиме і набиратиме обертів для того, що Україна могла забезпечити захист своїх територій.

У свою чергу голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктором Муженко, який був звільнений новим українським президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

Як стало відомо раніше, голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити Крим.

Українські Національні Новини

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