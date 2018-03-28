Новый председатель НАПК и его родственники владеют 4 квартирами, гаражом и авто

Так, согласно декларации, Мангулу совместно с женой принадлежит квартира в Киеве площадью 80,3 кв.м, которая приобретена в 2001 году, еще одна квартира площадью 136,8 кв.м, которая приобретена в 2009 году, принадлежит жене, квартирой в Киеве площадью 84,5 кв.м, которая приобретена в 2008 году, владеет мать Мангула. Владельцем еще одной квартиры в Мелитополе, площадью 50,9 кв.м, которая приобретена в 2015 году, является неизвестный мужчина.

Также Мангул пользуется гаражом площадью 67,6 кв.м и машиноместом на 16,5 кв.м. В собственности главы НАПК есть автомобиль "Фольксваген Таурег" 2012 году выпуска.

На посту главы Мелитопольской районной администрации Мангул заработал 207 219 грн и еще 30912 заработала жена, работая в управлении делами Верховной Рады. Вместе с этим Мангул получил 6,9 тыс. грн банковских процентов и 586 грн от преподавательской деятельности, еще 11180 грн - материальной помощи при рождении ребенка. Сохраняет на банковских счетах 75667 грн, наличными - 22 тыс. евро и 30 тыс. грн, его жена - 47 тыс. грн.

Как сообщал УНН, новым председателем НАПК сегодня был избран член НАПК Александр Мангул. Его заместителем стал Станислав Патюк.