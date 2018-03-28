Новий голова НАЗК та його родичі володіють 4 квартирами, гаражем і авто

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Новообраний голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Мангул указав у своїй декларації, що він та його близькі володіють 4 квартирами, 1 автомобілем, гаражем, паркомісцем та незначною сумою у національній та іноземній валюті, передає УНН.

Так, відповідно до декларації, Мангулу спільно з дружиною належить квартира у Києві площею 80,3 кв.м, яка придбана у 2001 році, ще одна квартира площею 136,8 кв.м, яка придбана у 2009 році, належить дружині, квартирою у Києві площею 84,5 кв.м, яка придбана у 2008 році, володіє мати Мангула. Власником ще однієї квартири у Мелітополі, площею 50,9 кв.м, яка придбана у 2015 році, є невідомий чоловік.

Також Мангул користується гаражем площею 67,6 кв.м і машиномісцем на 16,5 кв.м. У власності голови НАЗК є автомобіль “Фольксваген Таурег” 2012 року випуску.

На посаді голови Мелітопольської районної адміністрації Мангул заробив 207219 грн і ще 30912 заробила дружина, працюючи в управлінні справами Верховної Ради. Разом із цим Мангул отримав 6,9 тис. грн банківських відсотків і 586 грн від викладацької діяльності, ще 11180 грн — матеріальної допомоги при народженні дитини. Зберігає на банківських рахунках 75667 грн, у готівці — 22 тис. євро та 30 тис. грн, його дружина — 47 тис. грн.

Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК сьогодні було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником став Станіслав Патюк.

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