Новый глава Минюста пообещал бороться со "схемами" в министерстве

"...я знаком со слухами о том, что: абсолютное большинство частных исполнителей и значительная часть государственных исполнителей были вынуждены передавать значительную часть своего вознаграждения наверх; существовали "стоп списки" предприятий, из которых нельзя взыскивать задолженность; отдельным крупным предприятиям навязали отдельных частных исполнителей для взыскания их дебиторки; комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации часто работала за деньги; существуют черные регистраторы и нотариусы. Этого больше не будет", - написал Малюська.

Также он отдельно обратился к коллегам по Минюсту.

"Я точно знаю, что абсолютное большинство из вас являются честными и порядочными людьми. Но не все. Если кто-нибудь продолжит описанные выше практики, я сделаю все, чтобы карма сработала, и такой "герой" получил то, что заслуживает", - добавил он.

Напомним, новый министр юстиции Денис Малюська - юрист, специализирующийся в направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства.