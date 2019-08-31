Новий голова Мін'юсту пообіцяв боротися зі "схемами" у міністерстві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Новий міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що буде боротися з незаконними схемами в міністерстві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"…я знайомий з чутками про те, що: абсолютна більшість приватних виконавців і значна частина державних виконавців були вимушені передавати значну частину своєї винагороди нагору; існували "стоп списки" підприємств, з яких не можна стягувати заборгованість; окремим великим підприємствам нав’язали окремих приватних виконавців для стягнення їх дебіторки; комісія з розгляду скарг у сфері держреєстрації часто працювала за гроші; існують чорні реєстратори та нотаріуси. Цього більше не буде", - написав Малюська.
Також він окремо звернувся до колег по Мін’юсту.
"Я точно знаю, що абсолютна більшість серед вас є чесними та порядними людьми. Але не усі. Якщо хто-небудь продовжить описані вище практики, я зроблю все, щоб карма спрацювала, і такий "герой" отримав те, що заслуговує", - додав він.
Нагадаємо, новий міністр юстиції Денис Малюська - юрист, який спеціалізується у напрямках регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства.