Новый глава Минздрава Степанов назвал коллективу свой главный приоритет работы в министерстве

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72239 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85337 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98362 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95551 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106358 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91906 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103525 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131131 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

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Новый глава Минздрава Степанов назвал коллективу свой главный приоритет работы в министерстве

Новый глава Минздрава Степанов назвал коллективу свой главный приоритет работы в министерстве

Киев  •  УНН

 • 15822 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Новый министр здравоохранения Максим Степанов считает своим главным приоритетом противодействие коронавирусной болезни. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня у нас состоялась первая встреча с новым министром здравоохранения и на этой встрече он подчеркнул, что коронавирусная болезнь, противодействие коронавирусной болезни - является приоритетом нового министра здравоохранения. Поэтому вся деятельность министерства здравоохранения, которая была направлена и координировалась в этое нелегкое для страны время, по коронавирусной болезни, будет оставаться приоритетом и для нового состава Министерства здравоохранения", - сказал замминистра.

По его словам, МОЗ будет прикладывать максимум усилий "для того, чтобы заболеваемость в Украине была стабилизирована, чтобы пиковых нагрузок и роста заболеваемости не происходило, и чтоб украинцы спокойно прошли эту эпидемию".

Напомним, накануне Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3284 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

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