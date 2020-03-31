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Новий голова МОЗ Степанов назвав колективу свій головний пріоритет роботи у міністерстві

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає своїм головним пріоритетом протидію коронавірусній хворобі. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні у нас відбулась перша зустріч з новопризначеним міністром охорони здоров’я і на цій зустрічі він наголосив, що коронавірусна хвороба, протидія коронавірусній хворобі - є пріоритетом нового міністра охорони здоров’я. Тому вся діяльність міністерства охорони здоров’я, яка була направлена і координувалась в цей нелегкий для країни час, по коронавірусній хворобі, буде залишатись пріоритетом і для нового складу Міністерства охорони здоров’я", - сказав заступник міністра.

З його слів, МОЗ буде прикладати максимум зусиль "для того, щоб захворюваність в Україні була стабілізована, щоб пікових навантажень і зростання захворюваності не відбувалось, і українці спокійно пройшли цю епідемію".

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3284 про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я України.

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