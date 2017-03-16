Правоохранители открыли новый блокпост в Донецкой области

"С целью подготовки к выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны Украины " О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины " полиция Донецкой области создает систему контроля на железнодорожных и автодорогах. В районе поселка Верхнеторецкое открылся дополнительный блокпост.

На новом блокпосту будут круглосуточно нести службу сотрудники полиции и Нацгвардии. Таким образом, на законных основаниях взято под контроль пути, которые лица использовали для поставок товаров на оккупированную территорию. ", - говорится в сообщении полиции.

Среди основных направлений: железнодорожный путь Константиновка - Новгородское (ст.Фенольна) - Верхнеторецкое-Ясиноватая, а также автомобильные трассы между Константиновкой, Торецкое и сейчас оккупированной Ясиноватой.

Дополнительные стационарные блокпосты откроются по всей линии разграничения в ключевых транспортных узлах. Кроме того, трассы и второстепенные дороги будут патрулировать мобильные группы полиции.

В рамках стоп-контроля правоохранители будут осуществлять проверки документов граждан и осмотр транспорта. Кроме того, будут приниматься контрдиверсионные мероприятия с целью предупреждения терактов, противодействия трафику оружия, боеприпасов и взрывчатки, задержание участников незаконных вооруженных формирований и преступников, находящихся в розыске.

Напомним, что П.Порошенко заявил, что в зоне АТО будут увеличивать количество КПВВ.

Кроме того, Президент Украины заявлял, что боевики не дают открыть новые КПВВ на Донбассе, чтобы не пустить людей в Украину.