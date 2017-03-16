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Правоохоронці відкрили новий блокпост на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В районі селища Верхньоторецького на Донеччині відкрився додатковий блокпост. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

“З метою підготовки до виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України „Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України“ поліція Донеччини створює систему контролю на залізничних та автошляхах. В районі селища Верхньоторецького відкрився додатковий блокпост.

На новому блокпості будуть цілодобово нести службу співробітники поліції та Нацгвардії. Таким чином, на законних підставах узято під контроль шляхи, які особи використовували для поставок товарів на окуповану територію.” — йдеться в повідомленні поліції.

Серед основних напрямків: залізничний шлях Костянтинівка — Новгородське (ст.Фенольна) — Верхньоторецьке-Ясинувата, а також автомобільні траси між Костянтинівкою, Торецьком та нині окупованою Ясинуватою.

Додаткові стаціонарні блокпости відкриються по всій лінії розмежування у ключових транспортних вузлах. Крім того, траси та другорядні дороги патрулюватимуть мобільні групи поліції.

В рамках стоп-контролю правоохоронці здійснюватимуть перевірки документів громадян та огляд транспорту. Крім того, вживатимуться контрдиверсійні заходи з метою попередження терактів, протидії трафіку зброї, боєприпасів та вибухівки, затримання учасників незаконних збройних формувань та злочинців, які перебувають у розшуку.

Нагадаємо, що П.Порошенко заявив, що в зоні АТО будуть збільшувати кількість КПВВ.

Крім того Президент України заявляв, що бойовики не дають відкрити нові КПВВ на Донбасі, щоб не пустити людей до України.

 

 

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