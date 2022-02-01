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15 марта, 19:03 • 104100 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137500 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120024 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113789 просмотра

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15 марта, 12:52 • 102885 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Новый суточный коронавирусный антирекорд в Одесской области – почти две с половиной тысячи заболевших

Новый суточный коронавирусный антирекорд в Одесской области – почти две с половиной тысячи заболевших

Киев • УНН

 • 10796 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. 2471 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Одесской области по данным на 1 февраля, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.

Детали

Это самый большой показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.

По данным медиков, за прошедшие сутки семь человек умерло, 173 выздоровели.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 264052 человек, 5725 из них скончались, 232971 — выздоровели.

За вчерашний день первую дозу вакцины получили 1987 жителей региона (831051 – общее число), вторую – 1848 (813416 – общее число), бустерную – 1323 (16067 – общее число), дополнительные прививки от коронавируса вчера в области не делали (всего 520).

Отметим, что на сегодня крупнейший показатель суточной заболеваемости в регионе зафиксирован 28 января – 2406 человек.

В начале января суточная заболеваемость коронавирусом в области составляла менее 100 человек. В декабре этот показатель достигал уровня 862 случая.

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