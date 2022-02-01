Новий добовий коронавірусний антирекорд на Одещині – майже дві з половиною тисячі хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. 2471 випадків зараження COVID-19 зафіксовано на Одещині за даними на 1 лютого, передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.
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Це найбільший показник добової захворюваності за час пандемії.
За даними медиків, за минулу добу семеро людей померло, 173 одужали.
Всього за час пандемії на Одещині захворіло 264052 особи, 5725 з них померли, 232971 — одужали.
За вчорашній день першу дозу вакцини отримало 1987 жителів регіону (831051 – загальна кількість), другу – 1848 (813416 – загальна кількість), бустерну – 1323 (16067 – загальна кількість), додаткові щеплення проти коронавірусу вчора в області не робили (всього 520).
Зазначимо, що станом на сьогодні найбільший показник добової захворюваності в регіоні зафіксовано 28 січня - 2406 осіб.
На початку січня добова захворюваність на коронавірус в області становила менше ніж 100 осіб. У грудні цей показник сягнув рівня 862 випадки.