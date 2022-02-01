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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 2595 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Новий добовий коронавірусний антирекорд на Одещині – майже дві з половиною тисячі хворих

Новий добовий коронавірусний антирекорд на Одещині – майже дві з половиною тисячі хворих

Київ • УНН

 • 10798 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. 2471 випадків зараження COVID-19 зафіксовано на Одещині за даними на 1 лютого, передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Деталі

Це найбільший показник добової захворюваності за час пандемії.

За даними медиків, за минулу добу семеро людей померло, 173 одужали.

Всього за час пандемії на Одещині захворіло 264052 особи, 5725 з них померли, 232971 — одужали.

За вчорашній день першу дозу вакцини отримало 1987 жителів регіону (831051 – загальна кількість), другу – 1848 (813416 – загальна кількість), бустерну – 1323 (16067 – загальна кількість), додаткові щеплення проти коронавірусу вчора в області не робили (всього 520).

Зазначимо, що станом на сьогодні найбільший показник добової захворюваності в регіоні зафіксовано 28 січня - 2406 осіб.

На початку січня добова захворюваність на коронавірус в області становила менше ніж 100 осіб. У грудні цей показник сягнув рівня 862 випадки.

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