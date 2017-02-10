Новый бюветный комплекс построят в Печерском районе Киева

Строительство бюветного комплекса позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Печерского района.

Сообщается, что финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями программы экономического и социального развития города Киева на 2017 год и последующие годы.

Напомним, что 2 февраля открыли новый бювет на проспекте Науки 23, в Голосеевском районе. Всего за два года в Киеве отремонтировали 75 бюветных комплексов и построили 10 новых артезианских скважин.

Как сообщал УНН, еще 25 новых артезианских скважин планируют построить в Киеве.