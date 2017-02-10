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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45053 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый бюветный комплекс построят в Печерском районе Киева

Киев • УНН

 • 12846 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Киеве на улице Ивана Кудри 37-39, построят бюветный комплекс. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской голова Виталий Кличко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Новый бюветный комплекс построят в Печерском районе Киева

Строительство бюветного комплекса позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Печерского района.

Сообщается, что финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями программы экономического и социального развития города Киева на 2017 год и последующие годы.

Напомним, что 2 февраля открыли новый бювет на проспекте Науки 23, в Голосеевском районе. Всего за два года в Киеве отремонтировали 75 бюветных комплексов и построили 10 новых артезианских скважин.

Как сообщал УНН, еще 25 новых артезианских скважин планируют построить в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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