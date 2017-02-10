Новый бюветный комплекс построят в Печерском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Киеве на улице Ивана Кудри 37-39, построят бюветный комплекс. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской голова Виталий Кличко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Строительство бюветного комплекса позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Печерского района.
Сообщается, что финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями программы экономического и социального развития города Киева на 2017 год и последующие годы.
Напомним, что 2 февраля открыли новый бювет на проспекте Науки 23, в Голосеевском районе. Всего за два года в Киеве отремонтировали 75 бюветных комплексов и построили 10 новых артезианских скважин.
Как сообщал УНН, еще 25 новых артезианских скважин планируют построить в Киеве.