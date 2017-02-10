Новий бюветний комплекс збудують у Печерському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Києві на вулиці Івана Кудрі, 37-39 збудують бюветний комплекс. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Будівництво бюветного комплексу дозволить забезпечити якісною питною водою значну частину населення Печерського району.
Повідомляється, що фінансування робіт здійснюватиметься відповідно до показників програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2017 рік та наступні роки.
Нагадаємо, що 2 лютого відкрили новий бювет на проспекті Науки, 23 в Голосіївському районі. Загалом за два роки в Києві відремонтували 75 бюветних комплексів і збудували 10 нових артезіанських свердловин.
Як повідомляв УНН, ще 25 нових артезіанських свердловин планують збудувати в Києві.