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Новый антирекорд: в оккупированном Крыму более 100 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 11957 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В оккупированном Крыму количество новых выявленных случаев COVID-19 впервые превысила 100 Об этом сообщил так называемый председатель Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Новый антирекорд: в оккупированном Крыму более 100 новых случаев COVID-19

"За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 - при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины", - написал Аксенов.

По его словам, всего с начала года в оккупированном Крыму обнаружили 2 726 больных COVID-19. 32 человека умерли, 1817 выздоровели.

Отметим, что ранее рекордный суточный прирос новых случаев COVID-19 в оккупированном Крыму был зафиксирован 27 августа - 84.

Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.

Как сообщалось, в Украине обновили зоны карантина.

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