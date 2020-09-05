Новый антирекорд: в оккупированном Крыму более 100 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В оккупированном Крыму количество новых выявленных случаев COVID-19 впервые превысила 100 Об этом сообщил так называемый председатель Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 - при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины", - написал Аксенов.
По его словам, всего с начала года в оккупированном Крыму обнаружили 2 726 больных COVID-19. 32 человека умерли, 1817 выздоровели.
Отметим, что ранее рекордный суточный прирос новых случаев COVID-19 в оккупированном Крыму был зафиксирован 27 августа - 84.
Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.
Как сообщалось, в Украине обновили зоны карантина.